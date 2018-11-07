بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

فاجأت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، جمهورها، برشاقتها اللافتة؛ وذلك بعد أيام قليلة من ولادة ابنها "آدم" في أمريكا، وهو ما أثار ذهول متابعيها.



ولم تكن بسمة الوحيدة من المشاهير التى استطاعت ان تخسر وزنها الزائد بعد أيام قليلة من الولادة؛ فقد سبقتها العديد من نجمات العالم والعرب فى هذا الشأن... وهو ما نرصد أسراره عبر السطور التالية.



- نيكول سابا

نجحت في استعادة رشاقتها بعد مرور أشهر قليلة على إنجابها، وأوضحت- وقتها- أنها في الأساس تمارس رياضة الآيروبيك بشكل يومي، كما تأكل بشكل منتظم وبكميات قليلة بعيدا عن الدسم والدهون، دون لا تحرم نفسها من أي شيء أحبه.



- بلقيس فتحي



أدهشت الفنانة بلقيس، جمهورها، باستعادة رشاقتها بعد وقت قصير من ولادتها ابنها "تركي"؛ وهو ما ظهر واضحا من خلال صورها التي نشرتها عبر "انستغرام"، وكشفت مؤخرًا الحيلة التي ساعدتها على خسارة الوزن الزائد الذي اكتسبته خلال الحمل.



وكتبت "بلقيس"، ردًا على إحدى متابعاتها عبر "إنستجرام": "حاولي الأمتناع عن تناول الخبز والرز ، وتناول كميات كبيرة من الماء والعصائر، بالإضافة إلى السلطة وخضار وفواكه وبروتينات، وعدم الإفراط فى تناول الحلويات واللحوم الحمراء، الامتناع عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية والسكر".



وأضافت: "كلام الحموات والأمهات عن الحلاوة الطحينية وإدرارها للحليب هو خراب بيوت، بيزيد وزنك، وما بيرجع بالساهل، وأن أفضل مدر؛ هو الماء والعصائر الطبيعية، وماء جوز الهند الأصلي والحلبة، وهناك نوع حلبة منكهة لا تسبب رائحة بالجسم".



- جينيفر لوبيز



رغم اكتساب النجمة العالمية جينفر لوبيز، نحو 20 كيلوجراما، خلال حملها بتوأمها "ماكس وإيمي"، إلا أنها تمكنت من التخلص من الكيلوجرامات الزائدة خلال فترة لا تتعدى 5 أسابيع، حتى أنها أصبحت أكثر رشاقة مما كانت عليه قبل الحمل، وذلك بفضل تركيزها على الرقص يوميا، وممارسة رياضة اليوجا، إلى جانب التركيز على الخضار والفاكهة، إضافة إلى البروتينات الخالية من الدهون والنشويات الكاملة الغذاء والحليب القليل الدسم والامتناع عن تناول المشروبات الغنية بالسكر كالعصير والمشروبات الغازية، وتناول الحلويات بشكل استثنائي، كما يرتكز نظامها الغذائي على البيض والدجاج والسمك والتونة، وعلى الفاكهة والزبادي في الوجبات الصغيرة.



- هالى بيرى

نجحت فى فقدان الوزن بعد ولادة ابنتها، بإتباع نظام تناول 5 وجبات في اليوم، مكونة من 5 عناصر فقط لمدة 5 أسابيع، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية.



-ميريام فارس



لم تكتسب وزناَ زائدًا بشكل كبير بعد الولادة، لهذا استطاعت سريعًا أن تعود إلى رشاقتها المعهودة بعد مرور أقل من شهر من وضعها لمولودها الأول جايدن.



ونشرت عبر حسابها على "انستجرام"، صورة لـ"طبق سلطة ممزوج مع المشروم والمكسرات؛ لتؤكد من خلالها، حرصها الدائم على تناول الأطعمة الصحية التى ساعدتها فى استرداد رشاقتها بشكل سريع.



- كارول سماحة



أكدت الفنانة كارول سماحة أنها لم تبال إطلاقًا بزيادة وزنها الذي رافقها خلال فترة حملها، بالرغم من إنها زادت حوالي 21 كيلو جراما.



وكشفت خلال لقائها ببرنامج "ليلة سمر" مع الإعلامية سمر يسري إلى أن حبها لممارسة التمارين الرياضية جعلها تفقد وزنها الزائد بعد الولادة في أقل من 3 أشهر.



- كيت ميدلتون



استطاعت استرداد رشاقتها سريعا، حيث صرحت بأنها من تحرص على التمارين الرياضية والمشي، والمواظبة على اليوجا، وامتنعت عن تناول اللحوم وعوضتها بالخضراوات والفواكه الطازجة.



- كارمن سليمان



بعد حوالي 40 يوما على ولادتها لطفلها الأول؛ أحيت الفنانة كارمن سليمان حفلًا غنائيًا، وظهرت خلاله بإطلالة كلاسيكية هادئة حيث ارتدت ملابس باللون الأسود وفضلت البنطلون عن الفستان، حيث بدت بكامل رشاقتها.



- سيرين عبد النور



كشفت عن أنها لا تفضل اتباع أي حمية غذائية؛ بل تعتمد على المبادئ الأساسية لإنقاص الوزن، كتنظيم الوجبات اليومية، بشكل متوازن وصحي، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام، بالإضافة إلى المشي والسباحة.



وأكدت أن الرشاقة تمنح الطاقة والمرونة اللازمين للقيام بالمجهود البدني أثناء العمل، وتهتم بصحة شعرها، من خلال تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "E".



- ريم السعيدى



بعد أقل من أسبوعين على إنجابها طفلتها الأولى، بدأت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي تستعرض رشاقتها، من خلال صور نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بقوام رشيق لم يتأثر بالحمل أو بمظاهر أوائل أيام الأمومة في حياتها.



ولم يكن ذلك بالمفاجأة الكبيرة لجمهورها الذي تابعها منذ مراحل الحمل الأولى إلى أن وضعت مولودتها “بيلا ماريا”، فهي طوال فترة الحمل تمارس التمارين الرياضية اللازمة لتلك الفترة والتي ساعدتها على الولادة الطبيعية والحفاظ على رشاقتها بشكل كبير.