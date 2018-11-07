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كارثة.. 1.8 مليون حالة تعد على أراضٍ زراعية بإجمالي 85 ألف فدان

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاني حسين
قال حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن التعدي على أراضي الدولة يختلف عن التعدي على الأراضي الزراعية، موضحا ان عدد حالات التعدي على أراضي الدولة يصل إلى 600 ألف حالة، بينما حالات التعدي على الأراضي الزراعية تصل لـ 1.8 مليون حالة تعد بإجمالي 85 ألف فدان.

وأضاف " عبد الدايم " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ابو بكر، في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" ده رقم مخيف وخطير، لأنه يتم التعدي على أجود الأراضي الزراعية في مصر، وتعويض اي قيراط من الأراضي التي تم التعدي عليها صعب بسبب ارتفاع تكاليف الاستصلاح الزراعي".

وتابع:" حالات التعدي انخفضت عقب تغليظ العقومة وتعديل قانون التعدي على الأراض الزوراعية، والعقوبة تصل إلى 5 سنوات حبس، وغرامة من 100 ألف جنية وحتى 5 ملايين جنيه".

وأكمل:" الإدارة المركزية لحماية الأراضي عليها عبء كبير بالمرور والكشف عن حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وفي حالة رصد أي حالة تعد يتم إزالتها".
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