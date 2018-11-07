صابرين تكشف سبب اختفائها بعد أم كلثوم .. فيديو

كشفت الفنانة صابرين، عن سبب اختفائها بعد النجاح الساحق الذي حققه مسلسل«أم كلثوم»، قائلة:" ممكن يكون السبب نظرة حسد تجيب الأرض، ويمكن عشان كل اعمدة الصحافة في مصر طالبوني بالإعتزال عقب تأدية شخصية أم كلثوم، لأنه تم حصري في منطقة درامية لا يتقبل الجمهور تغييرها".



وأضافت " صابرين" في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة " أون أي"، قائلة:" صعقت من حجم العمالقة المشاركين معي في مسلسل أم كلثوم".



وتابعت:" أنا لمست قمة الجبل، في مسلسل أم كلثوم، وكان عندي 28 سنة أثناء تأديتي للشخصية"، مضيفة:" أخترت أني ابعد بعد «أم كلثوم »، وأختفيت لمدة عامين فقط".

