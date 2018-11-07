نهال نبيل تشعل الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.. صور

أشعلت النجمة نهال نبيل، الفاصل الأول، من الليلة السابعة ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرين، المقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي يحمل اسم الفنانة الراحلة شادية.





واعتلت "نهال" خشبة المسرح على أنغام أغنية "شباكنا ستايره حرير" للنجمة الكبيرة الراحلة "شادية"، بقيادة المايسترو "عماد الشاروني"، وسط ترحيب حار من الحاضرين، الذين حرصوا على حضور الحفل، واختتمت الفاصل الأول من الحفل بأغنية "اديش كان في ناس" للنجمة الكبيرة "فيروز"، وسط تصفيق حار من الحضور.





يُذكر أن المهرجان يقام هذا العام في الفترة من 1 وحتى 12 نوفمبر، ويضم 43 حفلا فنيا على 7 مسارح هي "الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، دمنهور، الإسكندرية، طنطا"، بمشاركة 72 فناناً وفنانة من 8 دول عربية هي "مصر، السعودية، الكويت، تونس، العراق، لبنان، البحرين، الأردن"، ووقع الاختيار على النجمة الراحلة "شادية" لتكون شخصية هذا العام.



