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رياضة

بنزيما يدخل تاريخ ريال مدريد

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:59 م
صدى البلد
محمد سمير
حقق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، رقما مميزا خلال مواجهة فريقه أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسجل بنزيما الهدف الأول للملكي، خلال المباراة، في الدقيقة 21.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما وصل إلى هدفه رقم 200 مع الميرينجي في كل المسابقات، وأصبح سابع لاعب في تاريخ الفريق الإسباني يصل إلى هذا الرقم.

وتخطى بنزيما هذا الرقم، بتسجيل هدف آخر في الدقيقة 37، حيث تشير النتيجة إلى تقدم ريال مدريد 4-0 حتى الآن.
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