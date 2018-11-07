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أرقام تاريخية.. نساء أمريكا يكتسحن انتخابات الكونجرس والديمقراطيات فى المقدمة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:21 م
صدى البلد
محمد علي
احتفت الصحافة الأمريكية بالنتائج التي أتت بعد انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، وفق ما قالت صحيفة يو أس أيه توداي،.

كانت النتائج التي توالت خلال اليوم، قد أكدت اكتساح الديمقراطيين لمجلس النواب بأغلبية حصولهم على 222 مقعدا من 435 ، أما الجمهوريون فكانوا الأغلبية في مجلس الشيوخ بـ51 مقعدا من أصل 100 مقعد.

وأظهرت هذه النتائج في العموم تقدمًا ديمقراطيًا إذ كانت نسبهم قريبة من الجمهوريين وتفوقوا في مجلس النواب، علاوة على أخذ الديمقراطيين مقاعد كان يحلتها جمهوريون، وهو ما يظهر ضربة لترامب بحسب ما قالت الصحافة الدولية. 

وعلى صعيد الانتخابات التاريخية، كان للنساء ظهور كبير خلال هذه الانتخابات، حيث فزن بعدد مقاعد في الكونجرس أكثر من أي وقتٍ مضى.

وفازت المتنافسات على المجلس في انتخابات التجديد النصفي، بـنحو 112 مقعدًا.

وكان نصيب النساء من الحزب الديمقراطي هو الأكبر، حيث ترشحت على قوائم الحزب الكثيرات واستطعن نيل مقاعدهن من خصومهن الرجال.

وفازت 95 سيدة عن الحزب الديمقراطي، بينما فازت 17 سيدة عن الحزي الجمهوري.

وفي المحصلة من 112 مقعدا، فازت 92 سيدة في مجلس النواب من أصل 435، وهو رقم أعلى من رقم السابق في الانتخابات السابقة، والذي كان 84 نائبة.


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