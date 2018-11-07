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أحمد موسى مهاجما أردوغان: هناك عصابة استولت على الحكم في تركيا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصحافة التركية تروج الأكاذيب دائما لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا «الصحافة التركية بتنفخ في أردوغان». 

وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «في الوقت الذي روجت فيه الصحافة التركية الأكاذيب بشأن طريقة استقبال المستشارة أنجيلا ميركل لأردوغان، فإن الصحافة الألمانية وصفت أردوغان بالكلب الذي زار برلين من أجل العضمة». 

وأضاف موسى «أردوغان سرق أموال الشعب التركي وهربها للخارج، وهناك تقارير تؤكد أنه ثاني أغني سياسي بالعالم»، لافتا إلى أن شركات عائلة أردوغان هي التي تولت إنشاء أحد المطارات خلال الفترة الماضية، معلقا «هناك عصابة استولت على الحكم في تركيا».
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