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ديني

انطلاق حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية بحضور شيخ الأزهر ورئيس مجلس النواب

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
انطلقت الآن فعاليات حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي (2017/2018)، بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وينظم الأزهر بشكل دوري احتفالا سنويًا لتكريم أوائل الثانوية الأزهرية، لتحفيز الطلاب على الاجتهاد والتفوق، والتعبير عن اعتزاز الأزهر بأبنائه المجيدين ووقوفه إلى جانبهم، وتقديم الشكر لأسر الطلاب المتفوقين الذين هيئوا لهم الظروف التي أدت لتفوقهم.
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