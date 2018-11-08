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أخبار العالم

السعوديون يحتفلون بدشين الملك سلمان مشروعات بـ 7 مليارات ريال فى حائل

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:44 م
صدى البلد
منار نور
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم في قصر أجا، أهالي منطقة حائل، وقام بوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ودشن عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان " #الملك_يدشن_مشاريع_حائل وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من المستخدمين.

وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر "#الملك_يدشن_مشاريع_حايل ..بيض الله وجه أميرنا عبدالعزيز بن سعد ..الحين زادت قيمته ورجولته عندنا ..حفل أهالي حائل هو الفخر ..حفل رجولي نظيف وعفيف ..مافيه اختلاط ولا رقص واستعراض للفتيات ولا أغاني للساذجات ..محافظ على الدين والأصالة والعادات والتقاليد ..حفلهم يبيض الوجه ويرفع الراس".

وأضاف آخر "#الملك_يدشن_مشاريع_حائل مشاريع بأكثر من ٧ مليارات ريال لتنمية حايل الخير وجعلها أجمل وجلب السعادة لها ولأهلها 
شكرًا أبو فهد.

وتابع آخر "الملك سلمان همه المواطن ورفاهيته وازدهاره الوطن #الملك_يدشن_مشاريع_حائل".

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