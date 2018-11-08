البيت الفنى يعلن تأجيل افتتاح عرض المعجنة بدون أسباب

أصدر الفنان يوسف إسماعيل مدير فرقة المسرح القومي بيان عاجل يعتذر فيه عن تأجيل افتتاح عرض "المعجنة" إنتاج فرقة المسرح القومي الذي كان من المقرر افتتاحه اليوم على خشبة المسرح وذلك نظرًا لظروف طارئة خارجة عن إدارة المسرح



واوضح يوسف إسماعيل أن خلال الايام القادمة سوف يتم الإعلان عن الموعد الجديد لافتتاح العرض المسرحى .



ومن جانبه اعتذر البيت الفنى للمسرح مؤكدا ان هذا الأمر الخارج عن إرادته دون ذكر تفاصيل عن الاسباب التى ادت لتأجيل العرض .



يذكر أن "المعجنة"، تأليف سامح مهران، بطولة ناصر شاهين، وإيمان رجائي، وهايدي عبد الخالق، ومروان عزب، ومحمد العزيزي، وأسماء عمر، ومريم، وأشعار طارق علي، موسيقى، وألحان أحمد حمدي رؤوف، إضاءة وديكور وأزياء صبحي السيد، واستعراضات ميزو، وإخراج أحمد رجب.

