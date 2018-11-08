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ثقافة

قوميسير معرض الفنون التشكيلية: أُلغيت الدعوات الخاصة ومعايير حاكمة لاختيار الأعمال

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:20 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أعن قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة برئاسة الدكتور خالد سرور اختيار الفنان طه قرني قوميسير عامًا للدورة الـ40 من المعرض العام والمُقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.

وقال طه قرني في تصريحات لـ"صدى البلد أن المعرض العام في دورته الـ40 سيقف على آخر الإبداعات التشكيلية المصرية بعظمة فنانيها و امتداد تاريخهم العريق، وبين التفرد والتميز والاختلاف وهنا يأتي دور اللجنة المنظمة والمسؤولة عن جودة الاختيار بمعايير حاكمة وليس تقليلًا من قيمة ما لم يتم اختياره مضيفا:" أثق بأن الرؤية النهائية هي تمثيل حقيقي لما تقف عليه الحركة التشكيلية".

وأضاف " في هذه الدورة أُلغيت الدعوات الخاصة، أما كبار الفنانين أصحاب البصمة فهم جهة الإصدار الأول ولهم كل التقدير والاحترام ومستعد لتذليل أى عقبات أمامهم في الاشتراك وإنتقال الأعمال حسب الإمكانات المتاحة، وحتى يظهر المعرض العام بشكل يليق بالفن التشكيلي المصري فلا توجد مركزية في العرض أيضًا."
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