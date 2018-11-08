وكيل الأوقاف بشمال سيناء: فتح مركز تدريب دائم للدعاة

قال الدكتور محمد سعد العش وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، إنه تم فتح 3 مراكز ثقافية في العريش وبئر العبد والحسنة، وإعفاء الدارسين من المصروفات، وتدعيم المراكز بمعلمين متميزين، وتم النزول بالقبول لأكبر شريحة



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء: " الهدف أن نصنع داعية في كل بيت؛ ليتم تدريبهم بعد النجاح على إمكانية الاستعانة بهم في العمل الدعوي بالمساجد لاحقا".



وأوضح «العش»، أن عدد الدارسين يبلغ 200 فرد في العريش، و80 فردا في بئر العبد، و32 فردا في الحسنة.



ولفت وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه سيتم فتح مركز تدريب دائم للدعاة في شمال سيناء، بالتنسيق مع وزير الأوقاف، بخلاف عمل 16 مدرسة قرآنية، وهي بديل للكتاتيب، وتحقق الهدف منها، وأقمنا 3 مراكز لتدريب محفظي القرآن الكريم، كما نأمل التنسيق للاستفادة بالأئمة من الأوقاف لتعويض العجز في مادة تحفيظ القرآن بالمدارس الأزهرية.