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حوادث

مصرع شقيقين سقطا من سيارة أثناء نقل جهاز عروس بالدقهلية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:56 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
همت الحسينى
لقى شخصان مصرعهما اثر سقوطهما من اعلى احدى سيارات نقل العفش في نبروه.

تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من ادارة النجدة بمصرع ابراهيم .ن .م ٢٧ عاما حلاق وشقيقه محمد ٢٩ عاما عامل اثر سقوطهما من اعلى سيارة.

وبسؤال والدهما قرر بانه اثناء استقلال نجليه بصندوق احدى السيارات قيادة زوج نجلته واثناء اعتلائهما بعض الاجهزة الكهربائية والمفروشات الخاصة بنجلته المقدمة على الزواج انزلقت قدميهما وسقطا من اعلى السيارة وحدثت اصابتهما بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وتم نقلهما لمستشفى نبروه وتحرر محضر بالواقعة.
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