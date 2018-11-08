محمد موسى: فوز أبو العينين بـ نوبل المتوسط مستحق.. ومبروك لمصر الجائزة

قال الإعلامي محمد موسى إن 42 دولة تختار رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بالفوز بجائزة نوبل المتوسط، التي حصل عليها من قبل الكاتب العالمي نجيب محفوظ وباراك أوباما وبان كي مون وأمير الكويت.



وأضاف موسى خلال برنامج «خط أحمر» المذاع على قناة «LTC» أن جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام 2018 تعد واحدة من الجوائز المرموقة عالميا، ويعتبر فوز أبو العينين بها مستحقا، مؤكدا أن مصر تعود للصدارة كل يوم بسفير جديد من أمثال رجل الأعمال أبو العينين.



وأشار موسى إلى أن هذه الجائزة تعد فوزا لمصر كلها وليس رجل الأعمال محمد أبو العينين فقط، مشيرا إلى أنه تم اختيار أبو العينين لأنه أحد الشخصيات البارزة في العالم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ويملك تاريخا كبيرا للعطاء والدبلوماسية ومحافل حقوق الإنسان وبناء البيت المجتمعي الواحد.