محافظ الشرقية يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتعثرة

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماع لبحث موقف المشروعات المتعثرة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها شركة المقاولات المصرية "مختار ابراهيم" بنطاق المحافظة ودراسة سبل إزالة المعوقات والإنتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها ودخولها الخدمة بأسرع وقت.



وأشاد المحافظ بدور هيئة مياه الشرب و الصرف الصحي و شركة مياه الشرب و الصرف الصحي في إقامة مشروعات لتطوير منظومة الصرف الصحي بالمحافظة و تنفيذ مشروعات جديدة بالاماكن و القرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي، مشددًا على ضرورة الإنتهاء من مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي طبقًا للجدول الزمني المحدد لها و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال .



ووجه محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بضرورة التنسيق مع هيئة مياه الشرب و الصرف الصحي لرد الشئ لأصله بعد الإنتهاء من تنفيذ أعمال الإنشاءات في محطات الصرف و المعالجة في نطاق مركز ومدينة الزقازيق .



من جانبه استعرض المهندس أشرف السيد رئيس هيئة مياه الشرب و الصرف الصحي بالشرقية موقف عدد من مشروعات الصرف الصحي المتعثرة و التي تنفذها شركة المقاولات المصرية " مختار ابراهيم " وهى محطة صرف صحي القرين و المقرر تسليمها خلال الشهر الجاري بعد الإنتهاء من أعمال الصرف في مساحة ½ كم ومحطة صرف صحي قريتي الإسدية و القطاوية و التي تقرر تسليمها ديسمبر 2018 بعد الإنتهاء من إستكمال أعمال التوصيل و الإنشاء و المد في مسافة كيلو و 200 متر ، موقف محطة صرف صحي كرديدة و أم الزين و المتوقفة عن التسليم بسبب بعض الأعمال الكهروميكانيكية و المقرر تسليمها إبريل 2018 .



ومحطة صرف صحي الحلمية بأبو حماد و المتعثرة بسبب مد خط 18 بوصة ومحدد الإنتهاء منها ديسمبر 2018 بالإضافة إلى محطة رفع صرف صحي كفر الحمام و المتعثرة بسبب نقطة المصب محطة رفع غرب التيسير ، ومحطة صرف صحي أم الزين و المتوقفة لرفع كفاءة الطلمبات و التي تقرر تسليمها إبريل 2019.