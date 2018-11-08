أمير كرارة يكشف سر شنب سليم الأنصاري

داعب الفنان امير كرارة، الفنان محمد هنيدي، في تغريدة له عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



ونشر كرارة صورة له من مسلسل كلبش والذي قدم فيه دور ضابط الشرطة "سليم الانصاري" وهو بالشارب وأخرى لهنيدي وهو بالشارب ايضا.



وكتب كرارة قائلا: "‏أصل حكاية شنب سليم الانصارى ابتدت من هنا عم العالم ‎#محمد_هنيدى".



وكان مسلسل كلبش واحد من المسلسلات التي دخلت السباق الرمضاني بقوة خلال العامين الماضيين، وحاز شارب سليم الانصاري الذي جسده امير كرارة على إعجاب الكثير من جمهوره.