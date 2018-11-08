ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الأمم المتحدة: على ليبيا بدء إجراء الانتخابات الوطنية في الربيع

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:49 م
صدى البلد
رويترز
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا اليوم الخميس إن على ليبيا البدء في عملية إجراء الانتخابات الوطنية في ربيع 2019 بعد عقد مؤتمر وطني لمناقشة الصراع الدائر في البلاد.

وكانت قوى غربية والأمم المتحدة تأمل في البداية في إجراء انتخابات وطنية في العاشر من ديسمبر لكن العنف والجمود بين الحكومتين المتنافستين في البلاد جعل هذا الهدف أمرا غير واقعي.

وقال غسان سلامة لمجلس الأمن الدولي "المؤتمر الوطني سيعقد في الأسابيع الأولى من 2019. ويجب أن تبدأ العملية الانتخابية المترتبة على ذلك في ربيع 2019" دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
loading...

ترشيحاتنا

إعلان أسماء معلقي نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي فى رادس

الداخلية التونسية تصدر بيانًا بشأن الإجراءات الخاصة بمباراة الترجي والأهلي

الصين تكشف عن مشروع للتحكم في السحب لاستمطارها وقتما تشاء

أمريكا تصدر تحذيرا جديدا بشأن إيران

أحمد أحمد: كاف سيشهد العديد من الإصلاحات عقب لقاء الأهلي والترجي

خالد الجندي: جملة بسيطة تصل بالمسلم إلى درجة الشرك بالله..فيديو

مدرب قوافل قفصة: ركلات الجزاء ترجح كفة الترجي وحاوي الأهلى الأخطر

غادة عجمي تكشف لـ صدى البلد أسباب تراجعها عن مشروع قانون النقاب

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي أفريقيا والقنوات الناقلة

شاهد.. توفيق عكاشة يمزح على الهواء بطريقة عبد الفتاح القصري

توفيق عكاشة محذرا من مخطط القضاء على الجنس العربي: العقل زينة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي فى نهائي إفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

فيديو

إليسا تكشف سبب غنائها باللهجة المصرية
موجز البلد.. كارتيرون متورط فى أزمة أزارو.. اختفاء نجم من سماء الإمارات.. واعتداء على مصرية بالكويت
إليسا تكشف سبب اختفائها بعد كليب إلي كل اللي بيحبوني
إليسا تنصح الفتيات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي للوقاية من المرض
إليسا تكشف تفاصيل مشاركتها في الحملة الوطنية لسرطان الثدي فى لبنان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟