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رياضة

وزير الرياضة يتوجه إلى تونس لمؤازرة الأهلي أمام الترجي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:52 ص
صدى البلد
ريهام بكير
يتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متن طائرة الجماهير المتجهة إلى تونس صباح اليوم الجمعة، لمؤازرة النادي الأهلي في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.

وكان الأهلي قد أنهى مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب بثلاثية مقابل هدف ليكون أمامه مهمة ليست سهلة في رادس للتتويج بكأس الأميرة السمراء.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن أمنياته بالتوفيق للاعبي فريق النادى الأهلى وجهازهم الفنى وتقديم أفضل أداء لهم، لافتًا إلى أهمية مؤازرة وتشجيع الجماهير المصرية لفريق النادى الأهلى في مباراته أمام الترجي؛ لتحقيق لقب البطولة وإضافته إلى سجل إنجازات النادى الأهلى والكرة المصرية.

وأشار صبحي إلى أن تواجد فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يدل على مدى قوة وتطور الكرة العربية، معربا عن أمله أن تكون الجماهير التونسية والمصرية على قدر المسئولية في نهائي العُرس الإفريقي، وأن يكون التشجيع المثالي هو شعار المباراة.
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