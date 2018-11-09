ميزة جديدة للواتساب تسعد ملايين المستخدمين.. تعرف عليها



1- ابحث عن الدردشة الجماعية التي تريد أن تكون صامتة، فبالنسبة لنظام التشغيل iOS ، يتم ذلك عن طريق التمرير سريعًا إلى اليسار على الرسالة. وفي Android ، يتضمن ذلك من خلال الضغط المستمر على رسالة وانتظار ظهور الرموز في الجزء العلوي من النافذة.



2- مجرد قيامك بكتم محادثة ، يمكنك وضعها في الأرشيف. على نظام التشغيل iOS ، مرة أخرى ، يتم ذلك في التمرير لليسار

على Android ، اضغط مع الاستمرار على رسالة، سيتم أرشفة الرسائل ولن تتمكن من رؤيتها، وبالتالي لن تخرج المحادثة من الأرشيف حتى وإن جاءتك رسالة جديدة.

يتيح تطبيقات المراسلات الفورية "واتساب" تحديث جديد يرضي العديد من الأشخاص الذين يعانون من المحادثات الجماعية، وهو وضع "الإجازة" والتي من شأنها أن تعمل تجاهل لتلك المحادثات الجماعية المزعجة.في الوقت الحالي، يمكن تجاهل الدردشات الجماعية ، مما يعني أنها لا ترسل إشعارات إليك عند وصول رسائل جديدة، لكنهم يظهرون كرسائل "غير مقروءة" في كل من النافذة الرئيسية وعلى أيقونة التطبيق نفسها، بحسب ما نشرت "ديلي ميرور" البريطانية.ولكن يتيح الإصدار الجديد من "واتساب" شيء يسمى "وضع الإجازة"، وهي المحادثات التي يتم تجاهلها، يمكن أرشفتها ولن تظهر كغير مقروءة داخل التطبيق أو على الرمز.بمجرد تحديث WhatsApp ، ستحتاج إلى القيام بما يلي: