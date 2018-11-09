4 تريليونات دولار حجم الاقتصاد الرقمي الصيني في عام 2017

بلغ الاقتصاد الرقمي الصيني 2ر27 تريليون يوان (نحو 4 تريليونات دولار) في عام 2017، وهو ما يمثل 55% من إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.



وأشار تقرير صادر عن مؤتمر الإنترنت العالمي الخامس - الذي يعقد في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين - إلى أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورا أكبر في حياة الإنسان، ما يدفع الابتكار والتنمية السريعة.



وأضاف التقرير أن الاقتصاد الرقمي العالمي وصل إلى 9ر12 تريليون دولار في عام 2017، حيث تعد الصين والولايات المتحدة من أكبر المساهمين، فيما ارتفع إجمالي حجم التجارة الإلكترونية في العالم إلى 3ر2 تريليون دولار، مدفوعة بالأسواق الناشئة بما في ذلك دول آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.



وأظهر التقرير أن الصين بدأت في تحديث بنيتها التحتية للإنترنت هذا العام؛ ما أدى إلى زيادة الأمن السيبراني وثقافة إنترنت أكثر ازدهارا، لافتا إلى أن الصين لديها حاليا أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم.



