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أخبار البلد

سعفان: 35 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري عن مدة عمله بالسعودية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:22 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
قسم الأخبار
أعلن وزير القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة لورثة المتوفى "خ.ع.خ" الذي كان يعمل بإحدى شركات الخدمات الطبية بالمملكة ، وبلغت 7 آلاف و438 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 35 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بالتدخل لمعاونة المواطن "ح.ع.و" في حصول ورثة المتوفى"خ .ع .خ" والذي كان يعمل بإحدى شركات الخدمات الطبية بالمملكة منذ خمسة أعوام وتوفى في 27 يونيو 2018 حيث تقدمت زوجته للشركة لصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتوفي وهي 7 آلاف و438 ريالا سعوديا ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أوضح فيه المكتب قام على الفور بمقابلة "ط .ش" ..المسئول المالي بالشركة، والذي ذكر بأن سبب التأخر عدم وجود أحد أقرباء المتوفي أو توكيل من الورثة حتي يتسني استخراج الشيك.

وقام المستشار العمالي بإفادته بأن يتم استخراج الشيك باسم ورثة المتوفي ويسلم لمكتب التمثيل العمالي لإرساله للورثة، وبعد عدة اتصالات تم استخراج الشيك بقيمة 7 آلاف و438 ريالا سعوديا أي ما يوازي 35 ألف جنيه مصري تقريبا.

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