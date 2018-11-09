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أخبار العالم

لافروف: مؤتمر صيغة موسكو يهدف إلى البحث عن سبل المصالحة الوطنية في أفغانستان

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الجمعة) أن مؤتمر موسكو حول أفغانستان يهدف للبحث عن سبل المصالحة الوطنية في البلاد.

وقال لافروف في كلمته خلال مؤتمر "صيغة موسكو" -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إن مشاركة وفد من طالبان يعتبر إسهامًا كبيرًا في تهيئة الظروف لإطلاق الحوار المباشر بين طالبان والحكومة الأفغانية، كما أن هذه الصيغة تهدف إلى العمل المشترك للبحث عن سبل إطلاق حوار أفغاني–أفغاني شامل لما فيه من مصلحة عملية للمصالحة الوطنية وإحلال السلام في أسرع وقت في الأراضي الأفغانية التي عانت الكثير.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن استعداد بلاده لمشاركة الدول الأخرى للقيام بكل ما يلزم لتسوية الأوضاع في أفغانستان.
وأضاف أن الحل السياسي وحده قادر على معالجة أي مشاكل في أفغانستان على أن يكون بمشاركة كافة الأطراف المعنية.
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