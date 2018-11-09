الشرطة الأسترالية: نتعامل مع حادث الطعن في ملبورن على أنه إرهابي

أفادت الشرطة الأسترالية بأنها تتعامل مع حادث الطعن في ملبورن على أنه إرهابي، وجاء ذلك في نبأ عاجل عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم.



وأعلنت الشرطة عن مصرع منفذ عملية الطعن بالمستشفى متأثرًا بإصابته بالرصاص.



وكانت الشرطة الأسترالية أعلنت صباح اليوم إصابة عدد من المارة ورجال الشرطة جراء هجوم نفذه رجل مسلح بسكين بعد أن صدم بسيارته حشدا من الناس وسط ملبورن في أستراليا.

