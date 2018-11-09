رئيس الوطنية للإعلام ناعيا نادية صالح: قدمت إعلاما توعويا هادفا

نعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامية القديرة نادية صالح، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.



وقال زين- في بيان، اليوم الجمعة- إن الإعلامية الكبيرة الراحلة قدمت إعلاما توعويا هادفا من خلال برامجها المتميزة، كما كان لها اسهامات كبيرة ومتميزة في الإذاعة والتليفزيون من خلال قيادتها للعمل الإعلامي في العديد من المناصب.



وأضاف: "ننعي الإعلامية القديرة ببالغ الحزن، وندعوا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر".

