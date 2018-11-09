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أخبار البلد

رئيس الوطنية للإعلام ناعيا نادية صالح: قدمت إعلاما توعويا هادفا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:36 م
الاعلامية الراحلة
الاعلامية الراحلة نادية صالح
أ ش أ
نعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامية القديرة نادية صالح، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

وقال زين- في بيان، اليوم الجمعة- إن الإعلامية الكبيرة الراحلة قدمت إعلاما توعويا هادفا من خلال برامجها المتميزة، كما كان لها اسهامات كبيرة ومتميزة في الإذاعة والتليفزيون من خلال قيادتها للعمل الإعلامي في العديد من المناصب.

وأضاف: "ننعي الإعلامية القديرة ببالغ الحزن، وندعوا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر".
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