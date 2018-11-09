مدرب ليفربول: لم أتوقع الخسارة من النجم الأحمر..ومانشستر سيتي قوي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، على عدم توقعه الخسارة بهذه النتيجة أمام فريق النجم الأحمر .





وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة فولهام :- هندرسون و نابي كيتا و جوميز جاهزون لمواجهة فولهام، ربما هي المرة الأولى هذا الموسم أن يكون جميع اللاعبين في خط الوسط ما عدا تشامبرلين المصاب.





وأكمل:" لم يتوقع أحد هذه الخسارة، لكن النجم الأحمر كانوا أفضل منا في المباراة، لعبنا شوط ثاني أفضل من الشوط الأول، لقد لعبنا عدة مباريات قبلها بشكل أفضل".





وبسؤاله هل فان دايك أفضل مدافع في البريميرليج؟ قال كلوب :" أنا لا أحب المقارنات بين اللاعبين و لكن انا سعيد حقًا أن فان دايك معنا".





وأوضح :" البعض يتحدث انه يجب ان نسجل الكثير من الاهداف يوم الأحد أمام فولهام و لكن هذا غير صحيح فولهام فريق قادر على أن يسبب لنا مشاكل يجب أن نلعب بشكل متوازن".





وأكمل:" بدايتنا في البريميرليج جيدة حتى الآن، لكنه لا نشعر بذلك لسببين أن كرة القدم سريعة ، وأن مانشستر سيتي وتشيلسي قويين للغاية هذا الموسم".





وأضاف :" بدايتنا في البريميرليج جيدة حتى الآن، و لكننا لا نشعر بذلك لسببين أن كرة القدم سريعة ، وأن مانشستر سيتي وتشيلسي قويين للغاية هذا الموسم".



