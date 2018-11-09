وزير الأوقاف: الرسول الكريم جاء ليخلص الناس من الظلم ويكرم المرأة.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاء ليُخلص به الله تعالى البشرية جمعاء من الآفات والآثام والقتل والظلم إلى النور والرحمة والإنسانية.



وأوضح «مختار» خلال خطبة الجمعة اليوم، بعنوان:« نبي الرحمة -صلى الله عليه وسلم- كما يجب أن نعرفه»، أنه فيما ورد عن أهل العلم والمؤرخون أن الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه -صلى الله عليه وسلم- والدماء مسفوكة وعادة الثأر متأصلة بين القبائل، والأموال منهوبة واللحروب قائمة وافتقدت الإنسانية كثير من مشاعرها الإنسانية والأبوية ، عندما تحجرت القلوب وأخذوا يدفنون بناتهم خشية الفقر أو العار .



وأضاف: فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم ليخلص به الناس من الظلم إلى العدل ومن القسوة إلى الرحمة، ومن القتل إلى عصمة الدماء والأعراض والأموال ومن إهانة المرأة ووأدها حية إلى إكرامها وإعطائها حقوقها كاملة غير منقوصة، حيث يقول نبينا -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا، وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، - قَالَ: يَعْنِي الذُّكُورَ - أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ».



حضر الصلاة اليوم الموافق غرة شهر ربيع الأول ، لفيف من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك بمسجد «سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري» بمحافظة القاهرة.

