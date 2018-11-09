أوقاف السويس: جميع الأئمة التزموا بالخطبة الموحدة

قال الشيخ محمد عجمي محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن جميع الأئمة والخطباء في المساجد قد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة بجميع المساجد.



وتابع وكيل وزارة الأوقاف أن وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة تحت " نبي الرحمة ( صلي الله عليه وسلم ) كما يجب أن نعرفه " فمع مقدم شهر ربيع الأول يحتفل المسلمون بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم : محبة وتعظيما وتوقيرا وإجلالا، وأن من أوجب الواجبات، وأقوى شواهد المحبة أن نعرف الناس بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة التي تليق به وتتناسب مع مكانته.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ محمد عجمي محمود أن الأئمة والخطباء بينوا كذلك أن القرآن الكريم تحدث وبين جانب الرحمة للنبي فقال تعالى " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم " ويقول سبحانه وتعالى " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظآ غليظ القلب لانفضوا من حولك ... " وأكد القرآن الكريم أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن خاصة بالمؤمنين فقط ولكنها شملت المؤمن والكافر والبر والفاجر والطائع والعاصي والإنس والجن والحيوان والجماد بل وجميع المخلوقات فقد قال تعالي " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ".

