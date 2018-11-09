ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أوقاف السويس: جميع الأئمة التزموا بالخطبة الموحدة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:02 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
حسن غنيمة
قال الشيخ محمد عجمي محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن جميع الأئمة والخطباء في المساجد قد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة بجميع المساجد.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف أن وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة تحت " نبي الرحمة ( صلي الله عليه وسلم ) كما يجب أن نعرفه " فمع مقدم شهر ربيع الأول يحتفل المسلمون بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم : محبة وتعظيما وتوقيرا وإجلالا، وأن من أوجب الواجبات، وأقوى شواهد المحبة أن نعرف الناس بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة التي تليق به وتتناسب مع مكانته.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ محمد عجمي محمود أن الأئمة والخطباء بينوا كذلك أن القرآن الكريم تحدث وبين جانب الرحمة للنبي فقال تعالى " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم " ويقول سبحانه وتعالى " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظآ غليظ القلب لانفضوا من حولك ... " وأكد القرآن الكريم أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن خاصة بالمؤمنين فقط ولكنها شملت المؤمن والكافر والبر والفاجر والطائع والعاصي والإنس والجن والحيوان والجماد بل وجميع المخلوقات فقد قال تعالي " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ".
loading...

ترشيحاتنا

صحف الإمارات: تميم يهرول إلى تركيا لتوطيد تحالفه مع أردوغان.. توتر متصاعد بين السبسي والشاهد في تونس.. الأمم المتحدة توصي بتأجيل الانتخابات في ليبيا.. وإطلاق نار مروع في كاليفورنيا

المستكاوي يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

إضراب كلى فى أهم مطارات إسرائيل بعد غد.. صور

مفاجأة مدوية تذهل السلطات البرازيلية بشأن حساب رونالدينهو البنكي

آيتن عامر تدعم الأهلي: ترجعوا بالتاسعة إن شاء الله

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

شاهد.. أول فيديو للهجوم الإرهابي بأستراليا

تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي

الداخلية توجه 14 رسالة عاجلة لقائدى السيارات لمواجهة الطقس السيئ.. فيديو

اليوم ... أبوالعينين يتسلم جائزة نوبل المتوسطي

صحيفة فيتنامية تشيد بالتجربة المصرية في معالجة أزمة انقطاع الكهرباء: القاهرة حققت إنجازا مثيرا للإعجاب باختصار زمن بناء محطات التغذية.. ولدينا 3 مهندسين يعملون بمحطة بني سويف

منه فضالي في ذكرى رحيل محمود عبد العزيز: الله يرحمك يا حبيبي وحشتنا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

فيديو

رقصات الـ لا بيرل تأخذك إلى عالم آخر.. فيديو
أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو
انطلاق ماراثون انتخابات الهيئة العليا للوفد..أنصار المرشحين يوزعون ملصقات وأقلام على الناخبين..الرئيس الشرفى: نحن أمام عملية انتخابية نزيهة.. والطويل:عودة الوفد كحزب معارض بناء ضرورة.. صور وفيديو
ناقد: الشعب التونسي يخشى تكرار أزمة مباراة مصر والجزائر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟