ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ شمال سيناء: خاطبنا رئيس الوزراء بشأن قضية التمليك للأجانب

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:49 م
اللواء محمد عبدالفضيل،
اللواء محمد عبدالفضيل، محافظ شمال سيناء
احمد صالح
أكد اللواء محمد عبدالفضيل، محافظ شمال سيناء، أن حساسية الموقع الجغرافي لسيناء هو سبب صعوبة إجراءات التمليك لمنع تملك الأجانب لأراضيها، اافتا إلى عمل مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن مد فترة التقدم بطلبات التمليك وتخفيف هذه الإجراءات.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية، أن شهادات الجنسية تهدف إلى أن يكون المواطن غير حاصل على جنسية أخرى غير جنسيته المصرية.

وأشار المحافظ أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيتم إعادة تأهيل مركز الشيخ زويد لراحة المواطنين، لافتًا إلى أنه تم زيادة حصة السولار إلى 25 لتر فى الأسبوع لسيارات الأجرة.

ولفت اللواء شوشة إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة أصحاب الورش على فتح ورش بنظام محكم، مؤكدا أن هناك تنسيق مع اللواء وليد المعداوي رئيس مجلس مدينة العريش؛ لإعادة الشيء لأصله عند إجراء عمليات الحفر بالشوارع ولو بشكل مؤقت.
loading...

ترشيحاتنا

التحريات: منتحر شارع الهرم غضب من تقبيل شقيق زوجته رأس والدته

بعد تمويل حماس بملايين الدولارات..فلسطينيون يكشفون دور قطر المشبوه بغزة

الإفتاء: اليوم غرة ربيع الأول.. وهذا موعد ذكرى المولد النبوي

دولة عربية تدعو إسرائيل رسميا لزيارتها

المذيع الآلي يهدد الإعلاميين.. أول نشرة بتقديم روبوت..فيديو

طالب يبتكر روبوت يتتبع الخلايا الإرهابية ويعمل بالطاقة الشمسية

رشق موكب المبعوث القطري إلى غزة بالحجارة

هاكرز الترجى يخترق الموقع الرسمى للنادى الأهلى للمرة الثانية فى 24 ساعة

يحارب التساقط ويمنع الشيب.. تعرف على فوائد الكيوى للشعر

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

سعر غير متوقع لإطلالة جيجى حديد الكاجوال.. صور

الخطيب والعامري يستقبلان وزير الرياضة بفندق إقامة الأهلي في تونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

سعر غير متوقع لإطلالة جيجى حديد الكاجوال.. صور

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

فيديو

مواطنون عن نهائي أفريقيا: الأهلى بمن حضر وهنروح كأس العالم .. فيديو
أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات العربية المشاركة فى تدريبات درع العرب 1.. فيديو
رقصات الـ لا بيرل تأخذك إلى عالم آخر.. فيديو
أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟