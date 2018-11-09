محافظ شمال سيناء: خاطبنا رئيس الوزراء بشأن قضية التمليك للأجانب

أكد اللواء محمد عبدالفضيل، محافظ شمال سيناء، أن حساسية الموقع الجغرافي لسيناء هو سبب صعوبة إجراءات التمليك لمنع تملك الأجانب لأراضيها، اافتا إلى عمل مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن مد فترة التقدم بطلبات التمليك وتخفيف هذه الإجراءات.



وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية، أن شهادات الجنسية تهدف إلى أن يكون المواطن غير حاصل على جنسية أخرى غير جنسيته المصرية.



وأشار المحافظ أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيتم إعادة تأهيل مركز الشيخ زويد لراحة المواطنين، لافتًا إلى أنه تم زيادة حصة السولار إلى 25 لتر فى الأسبوع لسيارات الأجرة.



ولفت اللواء شوشة إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة أصحاب الورش على فتح ورش بنظام محكم، مؤكدا أن هناك تنسيق مع اللواء وليد المعداوي رئيس مجلس مدينة العريش؛ لإعادة الشيء لأصله عند إجراء عمليات الحفر بالشوارع ولو بشكل مؤقت.