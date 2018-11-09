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محافظات

الهجان يجري جولة تفقدية لمتابعة أعمال التجميل بمدينة قنا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:31 م
الهجان يجري جولة
الهجان يجري جولة تفقدية لمتابعة أعمال التجميل بمدينة قنا
يوسف رجب
أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، جوله ميدانية بمدينة قنا، تفقد خلالها أعمال التجميل والتنسيق الحضاري التي يتم تنفيذها باعتبارها عاصمة الإقليم وبما يتناسب مع عراقة المدينة.

وشملت الجولة تفقد الأعمال التى تم الانتهاء منها بامتداد كوبرى دندرة والتى تتمثل فى زراعة أشجار النخيل الملوكى وأعمال الإضاءة والتجميل، وكذلك أعمال الرصف والتجميل التى تجرى على مدخل قنا الشرقى طريق قنا سفاجا.

وشدد المحافظ، خلال جولته على ضروره رفع نواتج تطهير الترع أولا بأول وعدم تراكمها بما يسيء للمظهر الجمالي لمداخل مدينة قنا وطالب المسئولين بالوحدة المحلية لمركز قنا بالتنسيق مع مديرية الرى لرصد أي مخالفات تقع من قبل المواطنين والسيارات بإلقاء نواتج القمامة بتلك المناطق وفرض غرامات رادعه للمخالفين.

وأشار الهجان إلى أنه بنهاية الأسبوع القادم سوف يصل عدد 70 حاويه قمامة جديده ليتم توزيعها على مراكز المحافظة لتنضم إلى منظومة النظافة العامة.

وفى نهاية الجولة شدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة العامة والحفاظ على المناطق التى يتم تجميلها وتشجير كافة المساحات الشاغرة وزراعتها بالأشجار على كافة الطرق.
الهجان يجري جولة تفقدية لمتابعة أعمال التجميل بمدينة قنا
الهجان يجري جولة تفقدية لمتابعة أعمال التجميل بمدينة قنا
الهجان يجري جولة تفقدية لمتابعة أعمال التجميل بمدينة قنا
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