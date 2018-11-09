خلف الحبتور:السعودية درع الأمة العربية ويجب الدفاع عنها

قال خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إن موقف مصر عظيم جدا تجاه تكاتفها مع الخليج العربي والدول العربية.



وأوضح الحبتور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفي بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدي شباب العالم نسخته الثانية بمدينة السلام "شرم الشيخ" موقف عروبي بكل ما تحملة الكلمة.



وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إلى أن من المعروف أن الشعب والحكومة المصرية مع دول العربية قلبا وقالبا، مؤكدا أن شعور الانتماء والتعاون مشترك ومتبادل.



وتابع، أن المملكة العربية السعودية هي درع الأمة العربية يجب الدفاع عنها.