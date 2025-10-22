أحمد السعدني: انتظر عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل ولا أظن مشاركتي في ماراثون رمضان المقبل

كشف الفنان احمد السعدني عن اعماله المنتظرة خلال الفترة المقبلة ، وعن إمكانية مشاركته فى ماراثون رمضان المقبل ٢٠٢٦.

وقال خلال لقائه مع et بالعربي ، انه يستعد لطرح أحدث مسلسلاته بعنوان “لا ترد ولا تستبدل” مع الفنانة دينا الشربيني ومن اخراج مريم ابو عوف ، ومن المقرر ان يطرح نهاية العام الجاري ، مؤكدا ان الدور الذى سيقدمه جديد ومختلف تماما عن اعماله السابقة.

وعن مشاركته فى ماراثون رمضان المقبل، قال احمد السعدني انه لا يظن انه سيشارك فى ماراثون رمضان وانه يفضل ان يأخذ هدنة هذا العام.

مسلسل لام شمسية

وشارك احمد السعدني فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “لام شمسية” وحقق نجاحًا كبيرًا.

“لام شمسية” من تأليف مريم نعوم (ورشة سرد)، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر، بالإضافة إلى ضيوف الشرف علي قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، وإسماعيل شرف.