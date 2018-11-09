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رياضة

81 % توقعات قراء صدى البلد فوز الأهلى بنهائى دورى الأبطال

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:46 م
صدى البلد
يسري غازي
يلتقى مساء اليوم الجمعة فريق الكرة بالنادى الأهلى نظيره فريق الترجى التونسي على ملعب استاد رادس فى إياب نهائى دورى أبطال افريقيا.

وشهد الإستفتاء الجماهيرى الذى جرى عبر موقع صدى البلد الإخبارى توقع فوز المارد الأحمر بنسبة 81% على منافسه والتتويج باللقب التاسع للبطولة الإفريقية فيما جاءت النتيجة للترجى التونسي 19%.

وتغلب الشياطين الحمر بقيادة الفرنسي كارتيرون على الفريق التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا.
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