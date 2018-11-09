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رياضة

بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة لملعب رادس

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:05 م
من لقاء سابق بين
من لقاء سابق بين الفريقين
حسن العمدة
تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب رادس الذى يستضيف مباراة الفريق أمام الترجى التونسى فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون التشكيل الذى ضم كل من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : أيمن اشرف وسعد سمير وساليف كوليبالى ومحمد هانى

خط الوسط : حسام عاشور وعمرو السولية واسلام محارب وميدو جابر

الهجوم : وليد سليمان ومروان محسن
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