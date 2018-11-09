بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة لملعب رادس

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب رادس الذى يستضيف مباراة الفريق أمام الترجى التونسى فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون التشكيل الذى ضم كل من :



حراسة المرمى : محمد الشناوى



خط الدفاع : أيمن اشرف وسعد سمير وساليف كوليبالى ومحمد هانى



خط الوسط : حسام عاشور وعمرو السولية واسلام محارب وميدو جابر



الهجوم : وليد سليمان ومروان محسن