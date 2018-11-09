كارمن سليمان تطرح كليب بنحب الحياة للتوعية بمرض الكرون

طرحت الفنانة كارمن سليمان مع فرقة فابريكا المسرحية وعدد من نجوم الفن كليب جديد لأغنية " بنحب الحياة" على موقع يوتيوب، ضمن حملة توعوية عن مرض القولون التقرحي المزمن المعروف بداء "الكرون".



شارك فى الكليب الخاص بالحملة التوعوية مع كارمن و فرقة فابريكا الفنان مراد مكرم والفنان خالد منصور والنجمة مريم الخشت ومقدم البرامج شريف نور الدين والمذيعة يارا الجندي والنجمة الشابة رنا خليل والغواص العالمى أحمد جبر ومؤسس حركة كايرو رانرز إبراهيم صفوت والمدون عمرو الأعور.



قدمت كارمن سليمان أغنيتها " بنحب الحياة" بحس دافىء، وبإسلوب جذاب يلمس المشاعر والوجدان، كما حرص المخرج عمرو المغربي على ظهور خلفية باللون الموف، وهو اللون الذي يرمز للمرض عالميا، وظهر الكليب فى جو مبهج وحالة من التفاؤل تناسب كلمات الأغنية التى كتبها عمرو محيي الدين والتى تدفع إلى الأمل وحب الحياة وعدم الاستسلام للمرض.



كما أبدع الملحن مصطفى جاد فى تلحين الكلمات، حيث لم تخل الموسيقى من القوة والتحدى وذلك بمشاركة متميزة فى التوزيع الموسيقي للمايسترو جورج قلته.

ظهر فى نهاية الكليب كلمة من النجوم المشاركة فى الحملة للتعريف بداء "الكرون" وأهمية علاجه مبكرا حتى لا يتفاقم المرض وتتضاعف أعراضه ضمن الحملة التى جاءت تحت إشراف وزارة الصحة.



وجاء على لسان النجوم المشاركة فى الحملة أن داء كرون هو التهاب مزمن بيصيب الجهاز الهضمي و الأمعاء، وسمي المرض على اسم أول دكتور وصفه سنة 1932، وأن مسببات المرض غير واضحة حتى الآن، ويعتقد أن العوامل الوراثية و الخلل المناعي أحد أهم أسبابه، وأن حوالي 200 ألف مريض في مصر يعانون من مرض كرون، وفى حالة عدم السيطرة على المرض أو تشخيص الحالة بشكل خاطىء يضطر المريض إلى إجراء عمليات جراحية متكررة للحد من المضاعفات، ويمكن احتواء المرض إذا تم التشخيص باكرا بصورة صحيحة.



يذكر أن مطلع أغنية الحملة يقول "أيوه بنحب الحياة من كل الصعب قادرين نعدي صوت الأمل سامعين غناه عايزين نكون قد التحدي" من غناء كارمن سليمان وفرقة فابريكا، والأغنية من كلمات عمرو محيي الدين، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع موسيقى المايسترو جورج قلته، عزف موسيقى أوركسترا سينكوب، بمشاركة تالا طرقان وحسن محمد بالبركشن، فلوت ميرنا عزيز، إنتاج المشروع الغنائي زاك وإخراج عمرو المغربي.

