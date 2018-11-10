بدء فعاليات ملتقى رؤساء الجامعات والمراكز البحثية بحضور شوقي وعبد الغفار

انطلقت منذ قليل، فعاليات اللقاء الذى ينظمه بنك المعرفة المصرى، مع رؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونوابهم، وممثلين عن لجان التصنيف الدولى، وذلك لمناقشة الخبرات والتجارب الدولية والمحلية في استخدام سايفال في البحث العلمي.





ويحضر هذا اللقاء ، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



