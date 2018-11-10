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تعليم

بدء فعاليات ملتقى رؤساء الجامعات والمراكز البحثية بحضور شوقي وعبد الغفار

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:28 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
انطلقت منذ قليل، فعاليات اللقاء الذى ينظمه بنك المعرفة المصرى، مع رؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونوابهم، وممثلين عن لجان التصنيف الدولى، وذلك لمناقشة الخبرات والتجارب الدولية والمحلية في استخدام سايفال في البحث العلمي.

ويحضر هذا اللقاء ، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جدير بالذكر أن "سايفال" يعتبر من أهم الأدوات التي تساعد الباحثين ومتخذى القرار المصرى، في النهوض بالتصنيف العالمي للجامعات المصرية، وصياغة الخطط المثلى لتحليل وتطوير أداء البحث العلمي ، وقد تم توفيره لمعظم الجامعات و المراكز البحثية المصرية، من خلال بنك المعرفة المصري.
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