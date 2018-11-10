أمين الفتوى يوضح كيفية قضاء الصلوات الفائتة لسنوات

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي للمفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلوات الفائتة دين في رقبة المسلم إلى يوم القيامة، ملزما عليه قضاؤها.



وأضاف "عاشور"، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، في إجابته عن سؤال مضمونة "هل قضاء الصلوات الفائتة أهم من صلاة السنن؟"، أن تارك الصلاة بغير عذر عليه أن يلزم الاستغفار أولا، ثم قضاء هذه الصلوات الفائتة وهذا ما أجمع عليه جمهور العلماء.



وأوضح أمين الفتوى أن صلاة السنن يصليها المسلم تطوعا، ولذلك أولى له قضاء ما عليه من صلوات فائتة لأنها تظل دينا في رقبته إلى يوم القيامة.



وأشار "عاشور" إلى السنن الواجبة التي جاءت مؤكدة، كسنة الفجر وركعة الوتر وركعتي القيام، أما غير هذا من السنن فأولى للمسلم قضاء ما عليه من صلوات فائتة بدلا عنها.

