اقتصادية البرلمان توافق على إنشاء مكتب للوكالة الألمانية بالقاهرة

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 2018، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلى واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) ومكتب محلى واحد لبنك التعمير الألمانى (KFW) فى القاهرة.





ويتولى مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) بتقديم الدعم للمشروعات والبرامج التى تنفذها الوكالة بتكليف من الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية العامة المتعلقة بالمشروعات والبرامج التى تنفذها الوكالة، والاضطلاع بمهام تتعلق بالدولة المضيفة وفقا لاختصاصات الوكالة الألمانية، بالإضافة إلى توفير المنشآت وتقديم الدعم الإدارى لمؤسسات أخرى مكلفة من الحكومة الأمانية بتنفيذ مشروعات وبرامج، إذا دعت الحاجة إلى ذلك بعد إبلاغ الحكومة المصرية بشكل مفصل.





ويختص مكتب بنك التعمير الألمانى (KFW) فى القاهرة، بتقديم الدعم للبلد الشريك والمؤسسات المنفذة للمشروعات المتعلقة بالتعاون المالى والبرامج التى يتم تنفيذها بالنيابة عن الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية العامة المتعلقة بمشروعات وبرامج التعاون المالى التى ينفذها البنك نيابة عن الحكومة الألمانية.



