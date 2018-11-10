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حوادث

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:45 م
ضبط 12 طن حلوى فاسدة
ضبط 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها
محمد صبرى
عثر ضباط مباحث التموين بالقاهرة ، على 12 طن حلوى المولد النبوى غير صالحة للاستخدام، قبل ترويجها بحى باب الشعرية، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بتحرير محضر وإحالة صاحب المصنع إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة ، من ضبط المسئول عن مصنع حلوى جافة بدون ترخيص وغير مطابق للاشتراطات الصحية بحى باب الشعرية.

وتبين أن صاحبه يقوم بتصنيع الحلوى الجافة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، مستخدما خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، على الفور تم مداهمة المصنع وعثر بداخله على 2 طن حلوى جافة و325 كيلو سمسم و350 كيلو جوز الهند و9 طن عسل جلوكوز وأدوات التصنيع جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور
العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور
العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور
العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور
العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور
العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور
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