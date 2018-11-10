أقوى ضربة للحوثيين.. انشقاق وزير الإعلام وسفره إلى السعودية

انشق عبد السلام جابر وزير الإعلام بحكومة الحوثيين غير المعترف بها عن الميليشيات الانقلابية، وأعلن ذلك عقب وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض.



وأوردت مصادر إعلامية نقلا عن مصدر في السفارة اليمنية بالرياض أن جابر وصل الرياض بعد انشقاقه عن ميليشيات الحوثي وسيعقد غدا الأحد مؤتمرا صحفيا في مقر السفارة.



ولفت المصدر إلى أن الوزير المنشق، سيكشف عن كافة التفاصيل الأخيرة التي جعلته يترك الميليشيات الانقلابية ويعلن انضمامه إلى الشرعية.



وكان الحوثيون قد وضعوا جابر تحت الإقامة الجبرية خلال الأسابيع الماضية بعد خلافات شديدة مع قيادات حوثية.



وتصاعدت في الفترة الأخيرة موجة الانشقاقات عن ميليشيات الحوثي الانقلابية سيما عقب الهزائم الكبيرة التي تتلقاها بالحديدة وعدد من المحافظات اليمنية.