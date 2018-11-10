سكان حي الضواحي ببورسعيد يستغيثون من انتشار القمامة

اشتكى سكان حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، من انتشار القمامة في محيط حديقة منطقة بنك الاسكان.





وقال محمد شيخون أحد سكان المنطقة في رسالته لـ صدى البلد: «الناس بتعاني من الزبالة في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، خاصة في حديقة منطقة بنك الإسكان اللي عاوزه حملة نظافة من سنين.. كمية الزبالة الموجودة في المنطقة تسببت في انتشار الحشرات الضارة والروائح الكريهة».





وأضاف «محلات قطع الغيار كلها مليانة فران تجيب المرض.. ومفيش حد منهم بيعمل نظافة علشان مفيش عليهم رقابة من الحي».





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



