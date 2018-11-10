محمد رمضان يتعاقد على فيلم رجالة حمزة.. صور

أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعاقده مع المنتج هاني أسامة لبطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "رجالة حمزة" لعرضه في عام 2019.





شارك محمد رمضان عدة صور من كواليس توقيع العقود، معلقًا عليها قائلًا: «الله ولي التوفيق .. وقعت عقد فيلم (رجالة حمزة) مع المنتج يوسف الطاهر والمنتج هاني أسامة .. تأليف محمد ناير وإخراج هادي الباجوري لـ2019 .. ثقة في الله نجاح».



