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فن

محمد رمضان يتعاقد على فيلم رجالة حمزة.. صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:55 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعاقده مع المنتج هاني أسامة لبطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "رجالة حمزة" لعرضه في عام 2019. 

شارك محمد رمضان عدة صور من كواليس توقيع العقود، معلقًا عليها قائلًا: «الله ولي التوفيق .. وقعت عقد فيلم (رجالة حمزة) مع المنتج يوسف الطاهر والمنتج هاني أسامة .. تأليف محمد ناير وإخراج هادي الباجوري لـ2019 .. ثقة في الله نجاح». 

وعلى جانب آخر، يُعرض لـ محمد رمضان فيلم "الديزل" في السينمات، وتدور أحداثه فى إطار أكشن حول الدوبلير "بدر الديزل"، الذي يعيش فى حارة شعبية، ويمر بالعديد من المواقف، حيث يتعرف على نجمة سينمائية شهيرة "دنيا الصياد"، التي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها، وتتطور الأحداث وتتعرض عفاف للقتل، ويقرر الانتقام ممن قتلها.
محمد رمضان يتعاقد على فيلم رجالة حمزة.. صور
محمد رمضان يتعاقد على فيلم رجالة حمزة.. صور
محمد رمضان يتعاقد على فيلم رجالة حمزة.. صور
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