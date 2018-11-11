خبير ترميم يكشف أبرز مظاهر التلف الإنشائي في مباني القاهرة التاريخية

قال الدكتور أحمد اليمني علي المدرس بقسم ترميم الآثار بكلية آثار جامعة القاهرة، إن القاهرة التاريخية تعتبر واحدة من أهم المواقع التراثية المدرجة على قوائم منظمة اليونسكو للتراث العالمي.





وأضاف، أنه على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة للحفاظ عليها، فإن العديد من مبانيها الأثرية تعاني من مظاهر عدة للتلف الإنشائي، كالشروخ والانبعاجات في العناصر الإنشائية الحاملة وانفصال طبقات الحوائط ذات الثلاث ورقات عن بعضها.





جاء ذلك في دراسة أجراها وقدمها للمؤتمر الدولي الحادي والعشرين للإتحاد العام للأثريين العرب والذي يختتم أعماله اليوم الأحد، بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو وتحت رعاية جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية.





وأجرى الدراسة على التلف الإنشائي لعدد من المباني الأثرية في القاهرة التاريخية وهي جامع المحمودية وزاوية عارف باشا وجامع الفكهاني وجامع الملكة صفية وبيت القاضي، وجميعها ترجع للفترة العثمانية ما عدا الأخير.



