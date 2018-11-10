إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك وخفض الرسوم على ذات المحركين

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه بموجب القرار الذي أصدره الرئيس السيسي برقم 419 لسنة 2018، منتصف سبتمبر الماضي، فقد تقرر تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 سي سي.



وأضاف رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لـ "صدى البلد"، أن السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين سعة أعلى من 1600 سي سي تقرر خفض الرسوم الجمركية من 135% إلى 100% فقط.



وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن القرار ينص على إعفاء السيارات التي تستخدم محرك كهربائي فقط من الرسوم الجمركية، أما السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة الجمركية.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال ( Hs code 2017).