ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك وخفض الرسوم على ذات المحركين

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:59 م
السيد كمال نجم رئيس
السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
محمد يحيى
قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه بموجب القرار الذي أصدره الرئيس السيسي برقم 419 لسنة 2018، منتصف سبتمبر الماضي، فقد تقرر تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 سي سي.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لـ "صدى البلد"، أن السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين سعة أعلى من 1600 سي سي تقرر خفض الرسوم الجمركية من 135% إلى 100% فقط.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن القرار ينص على إعفاء السيارات التي تستخدم محرك كهربائي فقط من الرسوم الجمركية، أما السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة الجمركية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال ( Hs code 2017).
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. تشوه بأقدام ميجان ميركل بعد ظهورها حافية

مفاجأة بشأن العمر الحقيقي لـ أهرامات الجيزة

فوز الترجى بدوري الأبطال يفرض نفسه علي ختام مهرجان قرطاج

كاف يكشف أسباب إخفاء الخطيب ميدالية بعد خسارة الأهلي لقب بطل إفريقيا

خناقة بين ميدو وأحمد السعدني بسبب الأهلي

نقابة الأطباء: اقتراح لرفع مكافأة طبيب الامتياز إلى 2000 جنيه..فيديو

أقوى ضربة للحوثيين.. انشقاق وزير الإعلام وسفره إلى السعودية

مسؤول قطري يؤازر إسرائيلية فازت بمركز متقدم في بطولة بـ الدوحة

شاهد.. أول صور لوصول بعثة الأهلي للقاهرة بعد خسارة اللقب الأفريقي

إضافة 4.5 مليون مولود على بطاقات التموين فى يناير المقبل..فيديو

ترامب: لن أسامح باراك أوباما على ما فعله بجيشنا

توفيق عكاشة: المطرب حكيم يتهرب من زواج حصان عنده لفرسة أملكها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

فيديو

محمد صلاح يغني برج الحوت لعمرو دياب.. فيديو
إضافة 4.5 مليون مولود على بطاقات التموين فى يناير المقبل..فيديو
توفيق عكاشة يكشف أسباب عدم إعادة بث قناة الفراعين.. فيديو
أحمد عدوية عن حمو بيكا ومجدي شطا: أعوذ بالله.. فيديو
توفيق عكاشة: المطرب حكيم يتهرب من زواج حصان عنده لفرسة أملكها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟