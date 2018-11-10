سامح شكري يتوجه إلى البحرين للمشاركة في اجتماع بالمنامة

غادر القاهرة مساء اليوم السبت، سامح شكري، وزير الخارجية، متوجهاً إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة، والتي من المقرر عقدها على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، برئاسة وزيري خارجية البلديّن.





صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن انعقاد اللجنة يأتي في إطار حرص البلديّن على دورية انعقادها، وتطوير أُطر التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يرقى إلى عمق ومتانة الروابط التي تجمع بين البلديّن على المستوييّن الشعبي والرسمي.



