وليد صلاح عبد اللطيف: لم أر في حياتي لاعبا بديلا يقود هجوم منتخب مصر

قال وليد صلاح عبد اللطيف لاعب نادي الزمالك السابق، إن النادي الأهلي وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بفضل أحمد حمودي ووليد سليمان.





وأضاف لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "مؤمن زكريا كان يجب ان يتواجد في مباراة النهائي حتى لو كانت هناك عقوبات موقعة عليه، أيضًا ناصر ماهر لاعب مهم للفريق".





وتعجب وليد صلاح عبداللطيف، من أداء مروان محسن، مهاجم الأهلي، في نهائي أفريقيا أمام الترجي، قائلا: "لم أر في حياتي لاعب بديل في فريقه، يقود هجوم منتخب مصر".



