شاهد.. مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في فرنسا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، فعاليات مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب فى باريس الذى تقيمه دولة فرنسا.



وبدأ زعماء العالم في التوافد على قصر الإليزيه للمشاركة في احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.



وحرص ماكرون وزوجته بريجيت على استقبال الزعماء استعدادا للاحتفال الكبير في قوس النصر بالشانزيليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.



وتزامنا مع الاحتفالات، سيفتتح في العاصمة الفرنسية "منتدى باريس للسلام" في قاعة "لا فيليت" الكبيرة، وسيتضمن كلمات لقادة دول يدافعون عن النظام المتعدد الأطراف.