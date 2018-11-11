ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في فرنسا

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:34 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، فعاليات مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب فى باريس الذى تقيمه دولة فرنسا.

وبدأ زعماء العالم في التوافد على قصر الإليزيه للمشاركة في احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وحرص ماكرون وزوجته بريجيت على استقبال الزعماء استعدادا للاحتفال الكبير في قوس النصر بالشانزيليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وتزامنا مع الاحتفالات، سيفتتح في العاصمة الفرنسية "منتدى باريس للسلام" في قاعة "لا فيليت" الكبيرة، وسيتضمن كلمات لقادة دول يدافعون عن النظام المتعدد الأطراف.
loading...

ترشيحاتنا

سيناريو مرعب عن نهاية العالم

أطعمة بمفعول الأنسولين لا تغفلى تناولها لضبط السكر

السناجل يحتفلون بـ#اليوم_العالمي_للعزاب.. ومغردون: اللهم ديمها نعمة

ناسا تنهي الجدل وتثبت كروية الأرض.. فيديو

صدى البلد ينشر أسماء الفائزين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

مواجهة نارية بين بوكا جونيورز وريفر بليت على لقب كأس ليبرتادوريس

مصر تحصد ذهبية وفضيتين في البطولة الأفريقية للكونغ فو

تفاصيل حبس عاطل وخطيبته سرقا سائقاً بالعبور.. المتهمان: عايزين نحوش عشان نتجوز

5 مؤثرات على حركة المرور الصباحية بشوارع القاهرة

طريقة مبتكرة لتحضير البطاطس بمذاق لا يقاوم

أول رد لـ الكاف بعد الاعتداء على حافلة الأهلى قبل مواجهة الترجي

لحظة هروب ويل سميث وليدي جاجا من حرائق كاليفورنيا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمياه الأمطار

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

فيديو

سامي زكي: حقن دواجن المزارع بالهرمونات.. شائعة
الزراعة تكشف تفاصيل قانون منع بيع الدواجن الحية
الزراعة: إنتاج الدواجن في مصر يحقق 95% من الاكتفاء الذاتي
تعرف على الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة
داليا أيمن: تخفيض حوادث الطرق يتطلب 3 عناصر مهمة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟