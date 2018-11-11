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محافظات

حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة بأحياء مدينة المنيا

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:22 م
صدى البلد
ايمن رياض
تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا، جهودها في رفع كفاءة منظومة النظافة،حيث نفذت حملة مكبرة للنظافة على مستوى الأحياء الرئيسية بالمدينة شملت حي شمال المدينة بمناطق مساكن الجامعة ومجمع المدارس وحى غرب المدينة بمناطق الإخصاص وشاهين والمنصورة وطريق مصر أسوان.

وقال محمد سيد رئيس المركز، إنه تم رفع كافة المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع بتلك الأماكن ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي.

وأشار رئيس المركز إلى أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا شدد على استمرار تلك الحملات من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل على مدار اليوم، ورفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين، مناشدًا المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة .
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