مقتل مدنيين في هجومين لمتمردي القوات الديمقراطية الأوغندية شرقي الكونغو

أعلنت السلطات المحلية في الكونغو الديقمراطية، مقتل 6 مدنيين في هجومين منفصلين شنهما متمردو القوات الديمقراطية الأوغندية المتحالفة، في مدينة "بنيج" شرقي البلاد.



وقال دونات كيبوانا، مدير إقليم بيني شمال كيفو- حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الأحد- إن متمردي القوات الديقمراطية الأوغندية المتحالفة داهموا مقاطعة "بيني" وقتلوا 5 مدنيين وأصابوا 3 أشخاص، كما نهبوا متاجر ومنازل.



من جهته، قال كيزيتو بن هانجي، رئيس المجتمع المدني في إقليم "بيني"، إنه في هجوم مماثل آخر، قام المتمردون في حي آخر من إقليم "بيني" بقتل امرأة بسكين، كما خطفوا 5 أشخاص بينهم 4 أطفال، وتم إحراق 3 منازل وسيارة.



يذكر أن القوات الديمقراطية المتحالفة، هي تجمع لمتمردين أوغنديين مسلمين يعارضون الرئيس الأوغندي، ياويري موسيفيني، ويتمركزون في الكونغو الديمقراطية منذ عام 1995.



