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مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر 11-11-2018 الدوري الاسباني

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:28 م
صدى البلد
القسم الرياضي
يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على فريق سيلتا فيجو مساء اليوم الأحد 11-11-2018 على ملعب "بالايدوس" معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الاسباني "الليجا" موسم 2018-2019.

فريق ريال مدريد يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني "الليجا" برصيد 17 نقطة جمعها من (5 انتصارات – 2 تعادل – 4 هزائم – سجل 16 هدفًا – استقبلت شباكه 14 هدفًا)، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة جمعها من (3 انتصارات – 5 تعادلات – 3 هزائم – سجل 20 هدفًا – استقبلت شباكه 16 هدفًا).

ويتطلع ريال مدريد لمواصلة الانتصارات تحت قيادة مدربه سانتياجو سولاري والذي تولي قيادة الفريق خلفًا لـ جولين لوبيتيجي، وحقق الملكي 3 انتصارات تحت قيادة المدرب الجديد، حيث فاز على فريق ميليا برباعية نظيفة في كأس الملك، ثم تغلب على بلد الوليد بهدفين دون رد، قبل أن يفوز على فيكتوريا بلزن بخماسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، ويتطلع الميرينجي لتحقيق فوزه الرابع على التوالي و اضافة 3 نقاط جديدة لرصيده تعيده للمنافسة من جديد في الليجا.
ومن المنتظر أن يبدأ ريال مدريد مباراة سيلتا فيجو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألفارو أودروزولا - ناتشو فيرنانديز - سيرخيو راموس - سيرخيو ريجيلون

الوسط: كاسيميرو - توني كروس - داني سيبايوس

الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريم بنزيمة - جاريث بيل

وستذاع مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو عبر فضائية bein sports HD 3 في تمام الساعة 21:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، و22:45 بتوقيت السعودية، وسيتولي التعليق على المباراة المعلق الرياضي خالد الحدي..لا تفوتوا فرصة متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو عبر صدي البلد بجميع الجودات.




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