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رياضة

ريال بيتيس يعمق جراح برشلونة بهدف ثان مفاجئ.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 06:01 م
ريال بيتيس
ريال بيتيس
حسن العمدة
أحرز سانشيز خواكين الهدف الثاني في شباك برشلونة من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الكامب نو في الجولة الثانية عشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاء هدف ريال بيتيس الثاني في الدقيقة 34 عن طريق خواكين من تسديدة داخل منطقة الجزاء، عقب تلقيه تمريرة رائعة من زميله سددها بإتقان لتسكن شباك تير أشتيجن ، معلنا الهدف الثاني لفريقه .

وافتتح ريال بيتيس التهديف فى الدقيقة 20 عن طريق جونيور من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب مراوغة لمدافعي برشلونة فسددها ليحرز الهدف الأول لفريقه.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بينما جاء ريال بيتيس في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.
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